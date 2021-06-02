Синоптики пояснили снігопади в Карпатах

Снігопади в Карпатах припиняться вже завтра, 3 червня. Загалом у гірських районах України сніг влітку - це не аномалія.

"Сніг у Карпатах це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України, тому що з висотою температура знижується. І звичайно ж, на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими", - сказала вона.

За її словами, в горах весною та влітку можуть спостерігатися такі погодні умови, як зараз. "Тобто в горах може йти сніг. Для гірських районів це не є аномалією", - додала синоптик.

Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, сніг в Карпатах припиниться вже завтра. "Погода по заходу України без опадів. Дощі збережуться на півдні, сході та у центральній частині України. А на решті території України, зокрема, і у Карпатах, буде переважати погода в без опадів", - сказала синоптик.