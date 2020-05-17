Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я ЄС

До Міністерства охорони здоров'я надійшов лист від Єврокомісії. У повідомленні було вказано, що Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу у якості спостерігача.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, до складу цього комітету входять всі провідні країни ЄС.

"Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу. Під час засідань цього комітету розглядаються, яким чином реагують ті чи інші країни окремо та разом на ті виклики, які зараз стоять перед цим світом, в тому числі й перед Європейським Союзом... Я впевнений це піде тільки на користь України, і на користь нашої системи охорони здоров’я"- сказав міністр.

Нагадаємо, Європарламент у п'ятницю, 15 травня, прийняв резолюцію з закликом до Єврокомісії та Ради Європи зробити план відновленню економіки після пандемії основою наступного семирічного бюджетного плану ЄС на 2021-2027 року.