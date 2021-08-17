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В ОП розповіли про прибуття режисера з Афганістану Сахра Карімі в Україну

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 19:10
В ОП розповіли про прибуття режисера з Афганістану Сахра Карімі в Україну Фото: Єрмак зустрівся з Сахрою Карімі в Києві (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 серпня, в Україні зустрічали борт з врятованими з Афганістану. На борту перебувала і відомий афганський режисер Сахра Карімі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ОП Андрія Єрмака в Twitter.

"Ці люди буквально вибралися з пекла. В Україні теж знають, що означає опинитися в центрі лиха. Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою", - сказав голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, він був радий привітати Сахру Карімі в Україні.

"Її сім'я тепер в Києві. Вони живі і здорові. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона", - зазначив Єрмак.

Сахра Карімі - перша жінка, яка сіла в крісло директора державної кінокомпанії "Афганфільм", єдина жінка в Афганістані з докторським ступенем з кіновиробництва.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабула 79 осіб - 8 українців і громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

Зараз в аеропорту Кабула готується вилетіти в Україну ще один евакуаційний літак, але поки такої можливості немає.

Країни ЄС закривають свої посольства в Афганістані і евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти.

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