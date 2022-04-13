ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц заявив, що поки не планує візит в Україну

Новость на русском →
Берлін, Середа 13 квітня 2022 15:53
Шольц заявив, що поки не планує візит в Україну Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки не має наміру приїжджати в Україну. Він підкреслив, що був у Києві за кілька днів до війни і часто говорить по телефон з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB24.

"Навряд чи знайдеться глава держави або уряду, який мав би зі мною настільки інтенсивні контакти", - заявив Шольц.

При цьому німецький канцлер назвав "дратівливим" той факт, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не був прийнятий в Києві.

"Було б добре прийняти його", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, раніше уряд України раніше скасував візит Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки німецького президента з Росією в останні роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Візит в Україну Олаф Шольц
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії