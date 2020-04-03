Кернес та Ярославський роздали пенсіонерам у Харкові пайки і аптечки на 26 млн грн

Фото: Олександр Ярославський і Геннадій Кернес (прес-служба)

Всі продукти і ліки закуповуються безпосередньо у виробників

За минулий тиждень мер Харкова Геннадій Кернес і власник DCH Олександр Ярославський розвезли 113 тисяч пайків і 22 тисячі аптечок ветеранам та самотнім пенсіонерам. Про це у своєму Telegram-каналі написав Геннадій Кернес, передає РБК-Україна.

"Карантин дуже швидко показав, скільки людей у Харкові опинилося на межі виживання. Крім старшого покоління допомоги потребують молоді сім'ї, багатодітні, всі, хто втратив роботу й тепер залишився без грошей та їжі. Ще на зустрічі 19 березня в Kharkiv Palace ми з Олександром Ярославським говорили про те, що для найбільш соціально вразливих груп будуть продуктові набори та набори ліки. Так от, за цей тиждень ми з Ярославським розвезли та рознесли понад 113 тисяч пайків і 22 тисяч аптечок для ветеранів та самотніх людей похилого віку у всі райони міста. Сьогодні ми замовили ще 30000 пайків і 15000 аптечок . Все це передається людям. Спасибі волонтерам та всім, хто став поруч з нами для допомоги у важкий час", - написав Кернес.

Своєю чергою, в прес-службі Ярославського також підтвердили , що до відправки харків'янам, які знаходяться у зв'язку з епідемією у найбільш скрутному становищі, готуються ще 30 тис. продуктових наборів та 15 тис. аптечок.

Всі продукти й ліки закуповуються безпосередньо у виробників, їх ціни значно нижче ринкових, оскільки не включають торгові націнки. Загальна сума фінансування програми роздачі пайків та аптечок Ярославським і Геннадієм Кернесом з урахуванням нової хвилі доставок досягне 26 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Ярославський вже виділив $2 млн на закупівлю 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ для України. 2 квітня тести були доставлені в Київ за сприяння китайського мільярдера Джека Ма.

Раніше Геннадій Кернес за свої особисті гроші придбав наркозно-дихальний апарат для лікарні швидкої допомоги, а Харківська міськрада виділила на протидію епідемії 60,5 млн грн.