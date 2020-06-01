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В Україну прибули два евакуаційних рейси з Лівану

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 11:32
В Україну прибули два евакуаційних рейси з Лівану
Фото: літак (pixabay)

Рейсами доставили додому 69 українців

В Україну з Лівану прибули два евакуаційних рейси. Вони доставили 69 українців з Сирії та Лівану, а також громадян Молдови та Білорусі.

Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Обидва рейсу були здійснені з аеропорту Бейрута (Ліван) в ніч з 30 на 31 травня.

"В ніч з 30 на 31 травня з Сирії рейсом з Бейрута повернулися додому 27 українців. Серед них - 6 моряків, які застрягли на судні в порту Латакії. Ще одним рейсом з Бейрута також повернулися додому 42 українця з Лівану, і наші сусіди - двоє громадян Молдови і п'ять з Білорусії", - заявив Погорільців.

За його словами, всього з початку дії карантину зовнішньополітичне відомство надало допомогу у поверненні в Україну майже чверті мільйона співвітчизників.

Раніше РБК-Україна писало, що днями з Нью-Йорка вилетів десятий евакуаційний рейс, яким повернулися в Україну понад 260 людей.

Також 23 травня з Туреччини морем у порт Чорноморська відправили 38 громадян України.

Крім цього повідомлялося, що в ПАР застрягли 17 українців, які не можуть покинути країну з-за карантину.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України евакуаціяЛиванЛітак
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