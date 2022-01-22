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В Україну прибула військова допомога зі США: на борту літака 90 тонн летальної зброї

Автор: Наталья Скороход

Перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль" 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів був прийнятий президентом США Джо Байденом в грудні.

Сьогодні в аеропорт "Бориспіль" прибула перша партія цієї допомоги. Вона включає 90 тонн летальної зброї, в тому числі боєприпаси для захисників України.

"Ця допомога, що включає близько 200 тис.фунтів (90 тонн, - ред.) летальної зброї, в тому числі боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку прихильність Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - йдеться в повідомленні посольства.

У посольстві також зазначили, що минулого року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 650 млн доларів. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу в розмірі 2,7 млрд.

"Сполучені Штати будуть продовжувати надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Великобританія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.

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