В Україну прибула партія одноразових костюмів біозахисту для медиків

Вже завтра їх почнуть роздавати лікарням
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україну прибула партія одноразових костюмів біологічного захисту. Завтра, 18 травня, їх почнуть роздавати лікарням.
Про це Степанов повідомив на брифінгу в неділю, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, медичні працівники отримають ці костюми найближчими днями.
"Вантаж вже прибув в Україну. Починаючи з понеділка (18 травня), почнеться розподіл цих костюмів по наших лікарнях, лабораторних центрах. Саме там, де їх найбільше потребують, і в понеділок-вівторок ці костюми поїдуть безпосередньо до наших медичних працівників", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських лікарів. У відомстві вирішили придбати костюми біозахисту в Китаї, які коштують у два рази дорожче українських, оскільки вітчизняні нібито не відповідають стандартам. Однак лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.
Після цього Комітет парламенту з питань антикорупційної політики заслухав інформацію МОЗ про дотримання законодавства при закупівлі захисних костюмів, зокрема з приводу можливого завищення ціни.
Зазначимо, станом на кінець квітня в Україні понад 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є медичними працівниками.
Автор: Максим Зайченко