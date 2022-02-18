В Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передала Естонія
У п'ятницю, 18 лютого, в Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передав уряд Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Києві в Twitter.
"Естонські Джавеліни щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск і аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", - йдеться в повідомленні.
У посольстві також додали, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.
Javelins just arrived to . Amb @KaimoKuusk and Defence Attaché handed over anti-tank missiles to @DefenceU.— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 18, 2022
continues to provide military, humanitarian & political assistance and #StandWithUkraine@MoD_Estonia @Kaitsevagi @MFAestonia @GeneralStaffUA @oleksiireznikov pic.twitter.com/EgtXr0GH8F
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.
Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.
Додамо, що в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.