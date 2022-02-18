ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передала Естонія

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 18 лютого 2022 17:23
В Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передала Естонія Фото: в Україну прибула нова партія Джавелінів (twitter.com/EE_Ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 18 лютого, в Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передав уряд Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Києві в Twitter.

"Естонські Джавеліни щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск і аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", - йдеться в повідомленні.

У посольстві також додали, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Додамо, що в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Україна
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі