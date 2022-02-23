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В Україну прибув другий літак з летальною зброєю від Канади

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Середа 23 лютого 2022 06:33
В Україну прибув другий літак з летальною зброєю від Канади Фото: в Україну прибув другий літак з летальною зброєю від Канади (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Артур Родивилов

Україна отримала чергову військову підтримку від Канади. Прибув другий літак з летальною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Канади Аніту Ананд в Twitter.

Міністр зазначила, що нове вторгнення Росії абсолютно не прийнятне.

"Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому Канада пообіцяла передати Україні летальне озброєння на суму понад 7 млн доларів.19 лютого в Україну прибув рейс з військовою допомогою від Канади, яким доставили гвинтівки і автомати з оптичними прицілами.

Крім того, країна прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

При цьому Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.

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