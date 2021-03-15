Україну попередили про високий рівень кіберзагроз через уразливість Microsoft

Станом на 12 березня в Україні виявили понад тисячу вразливих серверів Microsoft Exchange, майже 99% з них використовуються у приватному секторі. Такі сервери рекомендують розглядати як скомпрометовані та задіяти процедури реагування на інцидент.

Як розповіли в РНБО, уразливістю Microsoft Exchange найбільше користується китайське кібершпигунське угруповання Hafnium, але вже підтверджено й активність інших хакерських груп. Завдяки уразливості Microsoft Exchange хакери отримують доступ до серверів, включно з файлами, електронною поштою, обліковими записами й тому подібне.

"Скомпрометовані сервери також використовуються для розсилок шкідливого програмного забезпечення для подальшого інфікування максимальної кількості організацій. В Україні вже зафіксовано кілька таких інцидентів", - додали в РНБО.

В РНБО зазначили, що вразливими є локальні версії Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019.

"Інформація щодо вразливостей у хмарних версіях Microsoft 365, Exchange Online, Azure Cloud відсутня", - зазначили у відомстві.