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Україну відвідають сенатори, яких не пустили в Росію

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Сенатори планують висловити підтримку новому уряду України

Україну відвідають сенатори конгресу США Кріс Мерфі та Рон Джонсон, яким раніше Російська Федерація відмовив у видачі візи для в'їзду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кріса Мерфі.

За словами Мерфі, під час візиту сенатори планують висловити підтримку новому українському уряду.

"Росія не пускає нас, але Рон Джонсон і я на цьому тижні відвідаємо Україну, Сербію і Косово, щоб продемонструвати двопартійну підтримку нового українського уряду і продовжити діалог між Белградом і Пріштіною", - написав Мерфі.

Зазначимо, Кріс Мерфі представляє в Сенаті "Демократичну партію", Рон Джонсон - "Республіканську партію".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня в РФ не пустили Джонсона, який у складі делегації конгресу США хотів відвідати Росію. У Департаменті МЗС РФ заявили, що Джонсон не звертався за візою, оскільки його ім'я є в російському "стоп-листі".

Джонсон був ініціатором ряду законодавчих актів, які мали на меті залучити Росію до відповідальності за агресію в Україні.

Також нагадаємо, що під час візиту в Польщу 1 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсія. Під час зустрічі політики обговорили питання безпеки, економічного зростання та програму реформ президента України.

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