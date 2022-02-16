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Україну вночі накриє туман: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зробили попередження про погіршення погоди в Україні. У ніч на 17 лютого і вранці очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ДСНС.

У найближчі години Україну накриє туман, який протримається до ранку 17 лютого. У ДСНС зазначили, що видимість становитиме 200-500 метрів. (І рівень небезпеки, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць", - уточнили рятувальники.

Нагадаємо, завтра, 17 лютого, більшу частину України накриють дощі, а в Карпатах синоптики очікують мокрий сніг.

Зазначимо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.

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