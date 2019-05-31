В Україні призначили тимчасово повірену у справах США

Фото: Крістіна Квін (usembassykyiv Twitter)

Квін раніше працювала в посольстві США в Москві

Крістіна Квін прибула до посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США у травні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства США.

Раніше Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови Місії/ міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Перед тим Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови Місії та радника з економічних питань у посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті Президента. Крістіна також працювала в посольстві США в Москві, Росії; в місії США в Європейському Союзі в Брюселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіпінах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство США оголосило про завершення дипмісії Йованович. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа.