Україну накрив циклон: що відбувається на дорогах

Західний циклон викликав в Україні ускладнення погодних умов, дороги країни покриті мокрим снігом, місцями утворилася ожеледь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Як повідомляється, утворився сніговий покрив від 2 до 7 см, в гірських районах західних областях - до 10 см.

"1660 одиниць техніки та 2280 співробітників дорожніх організацій залучені для забезпечення проїзду по дорогах державного значення. Зараз стан цих доріг є задовільним, а заторів у русі зафіксовано не було", - йдеться в повідомленні.

Попри це, зафіксовані випадки зупинок вантажівок на підйомах через зношеність протекторів в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Покриття на автодорогах дорогах державного значення, де спостерігалися опади - місцями засніжене і мокре. У Вінницькій та Миколаївській області зустрічається ожеледиця", - повідомили в "Укравтодорі".

Водіїв також закликали керувати автомобілями обачно під час ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 4 грудня, буде без опадів, снігопади та мокрий сніг підуть за межі України.

Однак, сьогодні погода в Україні погіршиться, сніг накриє всі, крім південних, області.