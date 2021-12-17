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В Карпатах оголошено штормове попередження. Є загроза сходження лавин

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Карпати, П'ятниця 17 грудня 2021 11:54
В Карпатах оголошено штормове попередження. Є загроза сходження лавин Фото: в Україні оголошено штормове попередження (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

В українських горах сьогодні сильні снігопади. В результаті чого оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У зв'язку зі снігопадами 17-19 грудня, у горах Львівської, 18-19 грудня Iвано-Франкiвської, 19 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В Карпатах оголошено штормове попередження. Є загроза сходження лавин

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні.

Зазначимо, в Україну йде різке похолодання. З наступного тижня морози вдарять у всіх регіонах країни.

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