Україну накриють снігопади і сильний вітер. Негода буде до кінця місяця

Повідомляється, що 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с і хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Завтра, 30 січня, в Карпатах, вночі в західних та Житомирській областях буде значний сніг (I рівень небезпеки жовтий).

У Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.