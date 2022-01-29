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Україну накриють снігопади і сильний вітер. Негода буде до кінця місяця

Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні найближчими днями погіршиться. Завтра очікується сильний вітер по всій країні та сильні снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с і хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Завтра, 30 січня, в Карпатах, вночі в західних та Житомирській областях буде значний сніг (I рівень небезпеки жовтий).

У Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні було оголошено штормове попередження в Києві, швидкість вітру досягає 18 метрів на секунду.

Також повідомлялося, що Карпати знову засипає снігом, є загроза сходження лавин.

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