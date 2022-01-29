ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карпати знову засипає снігом, є загроза сходження лавин

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 11:39
Карпати знову засипає снігом, є загроза сходження лавин Фото: у Карпатах зберігається лавинна небезпека (dsns.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Погода в українських Карпатах буде сніжною в найближчі два дні. Також через хуртовини зберігається значна загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 29-30 січня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, на сьогодні в Києві оголошено штормове попередження. Вранці та вдень у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду.

Зазначимо, сьогодні на півдні очікується потепління до +4, на півночі, в центрі та на сході очікується сніг, в окупованому Криму - дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні
З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники