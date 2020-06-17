Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 червня, погода в Україні буде похмурою і з грозовими дощами. Температура повітря в областях буде в межах +23 +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Луганській області буде спостерігатися помірна хмарність. На всій іншій території України очікуються дощі та грози.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +23 +25 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18 градусів тепла.

У північних областях температура повітря становитиме +26 +31 градус тепла, а в ночі +16 +19 градусів.

У центральних та східних областях температура вдень складе +25 +32 градуси тепла. Вночі цей показник опуститься до +15 +20 градусів.

У південних областях сьогодні температура повітря вдень очікується від +24 до +29 градусів, а вночі від +16 до +18 градусів.

Фото: погода в Україні на 17 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні будуть лити дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме +26 +30 градусів, а вночі +16 +19 градусів тепла.

Фото: погода в Києві та області на 15 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора майже у всіх областях спостерігався град з дощем і штормовий вітер.

Також РБК-Україна раніше писало, що спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди, кліматичну норму перевищено на 10 градусів і це найспекотніший початок літа за 140 років спостережень.