Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Так, в неділю очікуються помірні дощі, проте вночі в північній частині і більшості центральних областей прогнозують зливи. Лише на сході без опадів.

Температура в західних, східних і центральних областях вдень коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. У південній частині країни очікується +18...+24 градусів. На півночі України вдень температура повітря підніметься до +13...+15.

Вночі в Україні очікується від 9 до 13 градусів вище нуля. Але в південних областях температура триматиметься в районі 14-19 градусів з позначкою "плюс".