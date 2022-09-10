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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: 11 вересня Україну знову накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Більшу частину України в неділю, 11 вересня, знову накриють дощі. Синоптики також попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, в неділю очікуються помірні дощі, проте вночі в північній частині і більшості центральних областей прогнозують зливи. Лише на сході без опадів.

Температура в західних, східних і центральних областях вдень коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. У південній частині країни очікується +18...+24 градусів. На півночі України вдень температура повітря підніметься до +13...+15.

Вночі в Україні очікується від 9 до 13 градусів вище нуля. Але в південних областях температура триматиметься в районі 14-19 градусів з позначкою "плюс".

Нагадаємо, в Ужгороді через зливу підтопило низку вулиць. Рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.

Як відомо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

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