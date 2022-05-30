Де завтра в Україні дощитиме: синоптики назвали регіони

У вівторок, 31 травня, в Україні очікуються опади. Щоправда, дожі пройдуть не скрізь, а лише на північному сході та сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гідрометцентру.

"Температура у південно-східних та східних областях вночі 13- 18°, вдень 26-31°; на решті території вночі 9-14°, у західних та Житомирській областях 6-11°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°", - додають синоптики.

Дощів не слід очікувати в Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях.

"Невеликі, на північному сході та сході країни помірні дощі, окремі грози", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні літо 2022 буде з такими ж погодними перепадами, як і нинішня зима. Очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

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