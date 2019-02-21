В Україну напередодні президентських виборів прибули спостерігачі з Канади

Спостерігачі почали підготовку до роботи на виборах президента України

В Украину уже прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу внешнеполитической службы Канады.

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентским выборах 31 марта.

"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа Украины был услышан посредством свободных и справедливых выборов", - отмечает пресс-служба в Twitter.

Напомним, 20 февраля 2019 Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение для наблюдения за выборами-2019 еще 41 международному наблюдателю. Таким образом, уже зарегистрированы 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Недавно генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что основными темами для манипуляций во время кампании на выборах президента Украины 2019 стали "мертвые души" избирателей и скупленные голоса. Кроме того, зафиксирована манипуляция данными социологических опросов.