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В Україну напередодні президентських виборів прибули спостерігачі з Канади

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 02:56
В Україну напередодні президентських виборів прибули спостерігачі з Канади
Фото: спостерігачі з Канади(twitter.com/CanadaFP)

Спостерігачі почали підготовку до роботи на виборах президента України

В Україну вже прибула делегація з Канади для спостереження за процесом виборів президента 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу зовнішньополітичної служби Канади.

Наголошується, що спостерігачі за виборами вже готуються до роботи на президентських виборах 31 березня.

"Канада підтримує Україну, щоб голос народу України був почутий допомогою вільних і справедливих виборів", - зазначає прес-служба в Twitter.

В Україну напередодні президентських виборів прибули спостерігачі з Канади

Нагадаємо, 20 лютого 2019 Центральна виборча комісія надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 ще 41 міжнародному спостерігачеві. Таким чином, вже зареєстровано 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Нещодавно генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель відзначив, що основними темами для маніпуляцій під час кампанії на виборах президента України 2019 стали "мертві душі" виборців і скупили голоси. Крім того, зафіксована маніпуляція даними соціологічних опитувань.

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