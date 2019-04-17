На Україну насуваються сильні заморозки

Найближчими днями погода в Україні очікується холодною, у нічний час прогнозуються сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, в східних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються в сильні заморозки у повітрі -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Також повідомляється, що у зв'язку з прогнозованими опадами 17 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні в найближчі дні буде холодно. Потепління і припинення опадів очікується з 18 квітня.

Зазначимо, очікується, що вже в четвер температура повітря у північних, центральних та західних областях України підніметься на 1-3 градуси. У більшості регіонів вранці спостерігатиметься туман. Також хмарна погода може поєднуватися з вітром.