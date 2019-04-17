Україну знову накриють дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні залишається холодною

Погода в Україні 17 квітня 2019 буде прохолодною, на всій території пройдуть дощі, температура повітря вдень до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +8 до +16, вночі від +2 до +6. На півночі дощі, вдень від +9 до +13, а вночі від +4 до +7. В центрі вдень від +10 до +13, вночі від +4 до +7.

На сході пройдуть невеликі дощі, вдень від +10 до +13, вночі від +5 до +8. На півдні вдень від +9 до +13, вночі від +3 до +6. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +6.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5; у східних, Чернігівській та Сумській областях будуть сильні заморозки у повітрі до -3.

Фото: погода в Україні 17 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 квітня прогнозуються дощі, вдень від +9 до +11, вночі від +5 до +7, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області