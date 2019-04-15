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В Україні очікуються дощі та похолодання

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 08:00
В Україні очікуються дощі та похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні буде прохолодною та з дощами

Погода в Україні 15 квітня 2019 місцями буде дощовою, також у деяких регіонах очікується похолодання, температура повітря вдень підніметься до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +9 до +13, вночі від -2 до +1. На півночі теж без опадів, вдень від +8 до +11, а вночі від -1 до +1. У центрі місцями дощі, вдень від +7 до +11, вночі від -2 до +5.

На сході пройдуть дощі у всіх областях, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +7. На півдні очікуються дощі, вдень від +11 до +14, вночі від +5 до +8. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9.

В Україні очікуються дощі та похолодання

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 квітня хмарно, вдень від +7 до +9, вночі від -2 до 0, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

В Україні очікуються дощі та похолодання

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