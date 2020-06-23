На Україну насувається гроза і град

Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі

Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршитися. Синоптики прогнозують грозові дощі, град і шквали.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні в Україні очікуються грози, в окремих районах град і шквальний вітер до 15-20 м / с. У західних, вдень місцями в північних та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі.

У Києві та області сьогодні вдень очікуються також грози. В деяких районах області можливий град і шквальний вітер.

Також до кінця сьогоднішнього дня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Оголошено третій рівень небезпеки, червоний.

Крім того, в середу, 24 червня, в Україні, крім сходу, прогнозуються грози. Вдень в окремих районах очікуються град і шквали 15-20 м / с, а в більшості західних областей пройдуть значні дощі. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Також у столиці та області пройдуть грози, також в окремих районах очікується град та шквальний вітер.

Нагадаємо, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій областях введені надзвичайні заходи безпеки.

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Автор: РБК-Україна