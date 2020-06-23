ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Україну насувається гроза і град

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 15:43
На Україну насувається гроза і град
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі

Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршитися. Синоптики прогнозують грозові дощі, град і шквали.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні в Україні очікуються грози, в окремих районах град і шквальний вітер до 15-20 м / с. У західних, вдень місцями в північних та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі.

У Києві та області сьогодні вдень очікуються також грози. В деяких районах області можливий град і шквальний вітер.

Також до кінця сьогоднішнього дня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Оголошено третій рівень небезпеки, червоний.

Крім того, в середу, 24 червня, в Україні, крім сходу, прогнозуються грози. Вдень в окремих районах очікуються град і шквали 15-20 м / с, а в більшості західних областей пройдуть значні дощі. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Також у столиці та області пройдуть грози, також в окремих районах очікується град та шквальний вітер.

Нагадаємо, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій областях введені надзвичайні заходи безпеки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся