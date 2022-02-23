Як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою

На тлі загострення ситуації на кордоні України урядові сайти і служби стикаються з кібератаками. Минулого тижня Україна витримала найбільшу кібератаку в історії країни.

Як з ситуацією справляються мобільні оператори України - в матеріалі РБК-Україна .

Vodafone

РБК-Україна звернулося за коментарем до Vodafone. У компанії повідомили, що з урахуванням поточної ситуації і зважаючи на значимість мобільного зв'язку, Vodafone підготував план додаткових заходів з виявлення та запобігання кіберзагроз для мереж компанії.

"Зокрема, посилили зовнішній і внутрішній периметр компанії від можливих кібератак. Провели низку професійних заходів щодо виявлення вразливостей та ризиків інформаційних систем Компанії. Провели Penetration-тести. Придбали Додаткове обладнання для реалізації заходів з кіберзахисту", - повідомили РБК-Україна в прес-службі Vodafone.

Також РБК-Україна повідомили в компанії, що Vodafone провів ряд зустрічей з представниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ щодо спільної координації дій з раннього виявлення та попередження кібератак.

"Київстар"

РБК-Україна звернулося за коментарем до "Київстар". У компанії повідомили, що одне з пріоритетних завдань-надавати якісні, надійні та безперервні послуги абонентам. Для цього "Київстар" використовує передові технічні рішення та сучасні засоби кібербезпеки.

"Компанія готова протистояти кібератаку. Вже налаштований процес статичного і динамічного аналізу коду на уразливості безпеки, створений інтегрований процес розробки - SDL (SecurityDevelopment Lifecycle), налаштована і працює система SAST (Static Analysis Security Tool), введений процес DAST (Dynamic Analysis Security Testing), проводяться Performance Assessment Network (PAN) тести на проникнення, а також задіяні незалежні тестування додатків. Також проходять контроль інфраструктури з виявлення вразливостей - Vulnerability management",-повідомили РБК-Україна в прес-службі "Київстар".

Також РБК-Україна повідомили в компанії, що "Київстар" активно співпрацює з кіберполіцією. Компанія підписала меморандуми про співпрацю з СБУ, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, а також ситуативним центром забезпечення кібербезпеки РНБО.

lifecell

РБК-Україна звернулося за коментарем до lifecell. У компанії повідомили, що у оператора є чітко прописані внутрішні правила і процедури захисту, які постійно оновлюються. Також у lifecell посилений захисний контур, а система кібербезпеки сертифікована за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001.

"Надзвичайні сплески кіберзагроз поки не зафіксовані. Фахівці підрозділу кіберзахисту lifecell в режимі реального часу стежать за станом систем компанії, бачать спроби поширення шкідливих програм, DDoS-атаки і можуть ефективно протидіяти більшості видів сучасних кіберзагроз",- повідомили РБК-Україна в прес-службі lifecell.

Також РБК-Україна повідомили в компанії, що lifecell постійно відстежує ситуацію в Україні і робить необхідні дії, щоб забезпечити безперервність процесів роботи мережі в умовах можливої ескалації.