Україну без МВФ очікує банкрутство, - Зеленський

Без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні. Про це йдеться в статті президент України Володимира Зеленського для іспанського El Pais.

У статті Зеленський пише, що Україна намагається змінити міжнародне сприйняття і перестати бути жертвою. При цьому країна досі не змогла відійти від сировинної економіки, залежить від зовнішніх ринків, а тривалі реформи ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою.

"Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - МВФ, Світовий банк та інші - готові допомогти нам у проведенні реформ, яких терміново потребує наша країна, а також в наданні фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну у злидні", - пише Зеленський.

Він зазначає, що відновлення після банкрутства буде довгим і важким.

"Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", - пояснює президент.

Крім того, Зеленський у цій статті розповів про успіхи у прийнятті банківського закону, відкриття ринку землі, у відновленні діалогу з Росією та обміні полоненими.

Нагадаємо, раніше Зеленський порівнював транші МВФ з "кров'ю для організама".

Зазначимо, МВФ прогнозує падіння рівня життя через пандемію в 170 країнах.