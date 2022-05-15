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В Україну можна імпортувати газ з СПГ-терміналів чотирьох країн, - Макогон

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Україна, Неділя 15 травня 2022 13:48
В Україну можна імпортувати газ з СПГ-терміналів чотирьох країн, - Макогон Фото: Сергій Макогон, голова оператора ГТС України (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Можливості імпорту газу в Україну з країн Європейського союзу збільшені до 54 млн кубометрів на добу. Газ може надходити з СПГ-терміналів чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

"Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з LNG терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви", - повідомив він.

За його словами, Оператор ГТС України за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей до України, які наразі складають 54 млн кубометрів на добу. Так, були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн кубометрів на добу) та Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн кубометрів на добу з 27 млн кубометрів).

Він також повідомив, що наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через ГТС України: більше 1 млн кубометрів на добу.

"Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи", - додав Макогон.

Раніше глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна та Польща мають декілька варіантів використання газотранспортних систем обох країн. Разом вони можуть похитнути домінуюче становище "Газпрому" на європейському ринку, особливо в Східній Європі.

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