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Україну можуть звинуватити в тиску на ЄСПЛ через дії НАБУ, - правозахисники

Новини » Політика     13.11.2019 - 11:23
Україну можуть звинуватити в тиску на ЄСПЛ через дії НАБУ, - правозахисники
Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

Раніше правозахисники звинуватили НАБУ в незаконному стеженні в ЄСПЛ

Україну можуть звинуватити в тиску на Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) через дії Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це заявив представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Відзначимо, що мова йде про незаконне стеження з боку антикорупційного органу в ЄСПЛ. За даними джерел Захарова, директор НАБУ Артем Ситник підтвердив стеження, а в Раді Європи вже проходить службове розслідування.

Захаров вважає, що об'єктом стеження є суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська та деякі співробітники Секретаріату суду. Зокрема, в листопаді 2016 року з'явилася інформація про нібито "злочинну змову" першого заступника міністра юстиції Наталії Севостьянової з нардепом Георгієм Логвинським та його дружиною Ганною Юдківською, змова нібито дозволила отримувати від тих чи інших рішень ЄСПЛ матеріальну вигоду.

Мова йшла про так звану справу "Золотого мандарина" - компанії, яка в 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася його повернути. "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію. Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору, ЄСПЛ ухвалив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту. Україна виплатила компенсацію з держбюджету, а потім в 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина", який пов'язують з Логвинським.

При цьому заступник міністра юстиції і урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина в грудні 2016 року пояснив, чому звинувачення НАБУ є необґрунтованими. А Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини на прохання Міністерства юстиції вивчили всі документи, що стосуються рішення ЄСПЛ по цій справі і надали свої висновки, що дії міністерства були цілком законними.

На думку Захарова, політичні переслідування з метою тиску на Юдківську і Логвинського приведуть до міжнародного скандалу.

"Адже з точки зору права немає переслідування окремого судді ЄСПЛ - втручання в діяльність суду. Україна ризикує стати першою в історії державою, яку звинуватять у тиску на Європейський суд з прав людини", - додав правозахисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агенти НАБУ займаються стеженням в ЄСПЛ. Зазначимо, цей суд перебуває під міжнародним імунітетом і для таких слідчих дій недостатньо рішення українського суду.

НАБУ повідомило подробиці справи щодо заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку
Новини України ЕСПЧНАБУЛогвинский
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