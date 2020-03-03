В Україну йде суттєве потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 3 березня покращиться, йде суттєве потепління, але у Закарпатській області невеликий дощ. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні Україні потепліє до +15. У всіх областях, крім Закарпатської, сухо. Температура повітря вдень на заході досягне +11+15, а вночі +1+3. У центральних та південних областях вдень +12+15, а вночі +3+6. На півночі країни вдень температура повітря складе +11+13, а вночі +3+5. У східних областях трохи прохолодніше, вдень +9+13, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

У Києві у вівторок мінлива хмарність, без опадів. Вдень +12+14, а вночі +4+6.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у п'ятницю в Україні похолодає. У західних областях пройдуть дощі зі снігом, а температура повітря вдень опуститься до +4+6, і так само вночі.

Крім того, вчора в ДСНС оголосили штормове попередження, зокрема у Карпатах. По Києву та Київській області протягом доби 2 березня були пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).