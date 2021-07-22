В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Попри те, що 25 липня будуть дощі та грози у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, температура повітря у західних регіонах підніметься. Вдень буде +25+29, а вночі +12+15.

На півдні та сході країни вдень потеплішає до +31. У центральних та північних областях вдень буде +26+28, а вночі +14+17.

26 липня погода також буде тепла, хоча на заході країни передають дощі.