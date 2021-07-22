В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

У неділю в Україну прийде потепління. Очікується, що температура повітря підніметься до +31 у східних областях та до +29 - у західних.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Попри те, що 25 липня будуть дощі та грози у Львівській, Закарпатській та Волинській областях, температура повітря у західних регіонах підніметься. Вдень буде +25+29, а вночі +12+15.
На півдні та сході країни вдень потеплішає до +31. У центральних та північних областях вдень буде +26+28, а вночі +14+17.
26 липня погода також буде тепла, хоча на заході країни передають дощі.
Нагадаємо, цього тижня в Україні йдуть сильні дощі. Зокрема, Одесу вночі накрила потужна злива.
Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.