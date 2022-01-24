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Вдарять морози до -18. В Україну йде нове похолодання

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 09:50
Вдарять морози до -18. В Україну йде нове похолодання Фото: погода (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Україні синоптики прогнозують чергове похолодання. Очікується, що вночі морози вдарять до -18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі на більшій території України очікується від -7 до -10, на заході місцями від -10 до -18. При цьому вже вдень 25 січня в більшості областей прогнозується від -2 до -4.

У вівторок, сніг очікується в Карпатах, місцями на сході країни.

У Києві завтра вночі від -9 до -11, вдень від -5 до -7, вітер 5-10 м/с.

Вдарять морози до -18. В Україну йде нове похолоданняФото: погода на 25 січня в Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах вдарили сильні морози, і температура повітря опустилася до -19.

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