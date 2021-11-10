ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Без опадів, але до -7 градусів. Завтра Україну накриє антициклон

Новость на русском →
Україна, Середа 10 листопада 2021 14:26
Без опадів, але до -7 градусів. Завтра Україну накриє антициклон Фото: в Україні прогнозують на завтра погоду без опадів (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 11 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон TILDA. Тому опадів на території країни не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

За даними синоптиків, в Україні переважатиме малохмарна та стабільна погода. Проте вже найближчої ночі у більшості областей прогнозують мороз до -7 градусів за Цельсієм у східних областях. В решті регіонів стовпчики термометрів вночі покажуть -2...-4 градуси.

Вдень температура повітря буде на декілька градусів вищою. У середньому буде 8 градусів. 3...5 вище за нуль обіцяють у східних областях, а в західних - 7...11 градусів тепла.

Без опадів, але до -7 градусів. Завтра Україну накриє антициклон

Фото: 11 листопада в Україні вночі очікується мороз (Укргідрометцентр)

Опадів 11 листопада не прогнозують. Вітер південний, 5-10 м/с.

Без опадів, але до -7 градусів. Завтра Україну накриє антициклон

Фото: погоду в країні визначатиме антициклон TILDA (Укргідрометцентр)

Нагадаємо, у Карпатах різко похолодало. У горах температура повітря опустилася до -2 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні