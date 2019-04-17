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Завтра в Україні очікується потепління

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 12:55
Завтра в Україні очікується потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За прогнозами синоптика, антициклон Katharina посуне дощі геть з України

Від завтра, 18 квітня, погода в Україні  значно покращиться, очікується потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на синоптика Наталку Діденко у Facebook

За її прогнозами, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба що трохи дощитиме на Одещині та в західних областях.

"Сонце одразу стане прогрівати сині носи та червоні щоки - потепліє", - відзначає Наталка Діденко. 

Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів.

У Києві завтра без опадів та близько +12...+14 градусів. Є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.

"Верба розвивається, вбирається все у красивенне листя, свіже повітря та вітерець гуляють між нами - все, як завжди перед Вербною неділею.
Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо", - написала синоптик. 

Завтра в Україні очікується потепління Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень. Потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Великодня.

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