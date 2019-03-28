В Україну йде потепління

Погода в Україні завтра покращиться, вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Синоптик повідомила, що температура почне підвищуватися із Заходу, там очікується +9+13 градусів, на решті території +5+9 градусів, і Одеській області до +9+11 градусів.

Опадів в Україні завтра не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

У Києві п`ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7+9 градусів. Але найближчої ночі в столиці ще холодно, 0-2 градуси морозу.

У суботу-неділю в Україні очікується суттєве потепління та сонячна погода. Опадів не прогнозують.

Раніше повідомлялося, що 28 березня погода погіршиться, в деяких районах очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

РБК-Україна писало, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, у Києві вночі та протягом дня йшов сніг. Також було оголошено перший рівень небезпечності через пориви вітру 15-18 м / с.