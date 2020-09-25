Дощі, на заході та до +27 градусів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 25 вересня, очікується сонячна погода практично на всій території країни. Дощі прогнозують лише на Прикарпатті та Закарпатті.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Практично на всій території країни буде мінлива хмарність. Температура повітря у центральних, східних і південних областях буде від +25 до +27 градусів вдень. На заході країни очікується +23+26 градусів вдень. У Закарпатській та Івано-Франківській областях вдень дощ.
Вночі на півдні прогнозують +12+17 градусів, на заході +10+12, у північних, центральних і східних регіонах +8+12 градусів.
У столиці без опадів. Температура повітря вдень становитиме +24+26 градусів, вночі +9+11.
Нагадаємо, до кінця тижня в Україні утримається спекотна погода. Місцями температура повітря буде підніматися до +27 градусів. Погіршення погодних умов очікується з 27 вересня.
Як повідомляло РБК-Україна, синоптики повідомили, що нинішнє потепління в країні не можна назвати "бабиним літом". Ще одне потепління очікується у другій половині жовтня.