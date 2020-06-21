В Україну йде негода: можливі шквали вітру та град

Сьогодні, 21 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Негода утримається й у понеділок, 22 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у ці дні на більшість території країни, крім східних регіонів, прийдуть грози, а подекуди вдень можливий град та пориви вітру до 20 метрів на секунду. У Закарпатській області та на Прикарпатті прогнозують зливи.

Крім того, погода завтра погіршиться у Києві та Київській області. Вдень у столиці можливі грози, а в окремих районах град та шквали вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

Сьогодні синоптики прогнозували похмуру погоду на більшості території України, а подекуди очікувалися грозові дощі.

Крім того, рятувальники попередили про можливе підтоплення населених пунктів у західних областях.

Додамо, станом на ранок 21 червня через негоду в Україні без світла залишалися близько 100 населених пунктів.