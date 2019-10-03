В Україну йде атмосферний фронт

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, погіршиться у північних, центральних та південних областях, куди насувається атмосферний фрон. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, вже ввечері 3 жовтня атмосферний фрон досягне північних областей, а завтра продовжить рух на південь, охоплюючи центральні регіони. Атмосферний фрон принесе помірні дощі, подекуди навіть сильні. Опади не очікуються лише у південно-східних областях.

"Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На заході, півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10...+15 градусів. На решті території +15...+19 градусів, на південному сході та сході ще літо, +20...+25 градусів", - розповіла Діденко.

Також, за прогнозом синоптиків, у п'ятницю опади та похолодання очікуються і у Києві. Вдень температура повітря у столиці знизиться до +11...+12 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження у Закарпатській області та регіоні Карпат. Синоптики прогнозували сильні дощі та похолодання. Температура повітря опуститься до позначки +12...+15 градусів.

Крім того, Діденко прогнозувала погіршення погодних умов у четвер, 3 жовтня. Сьогодні у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання. Температура повітря знизиться до +11+17 градусів.