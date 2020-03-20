ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На карантині за кордоном перебувають 38 громадян України, - МЗС

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 01:05
На карантині за кордоном перебувають 38 громадян України, - МЗС
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Найбільше українців на карантині перебувають у Бразилії - 16

У з'вязку із епідемією коронавірусу в світі на карантині за кордоном наразі перебувають 38 громадян України. Як передає РБК-Україна, про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Зокрема, найбільша кількість українців на карантині за кордоном зареєстрована у Бразилії - 16 осіб. Семеро людей ізольовані у Німеччині, троє - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По двоє - у Молдові, Великій Британії та В'єтнамі.

По одному українцеві, яких відправили на карантин, залишаються на Кубі, у Китаї та в Австралії.

Ще 13 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (2), Польща (2), ОАЕ (1).

Одужали за кордоном п'ятеро українців: четверо в Японії та одна особа - в Італії.

На карантині за кордоном перебувають 38 громадян України, - МЗС

Нагадаємо, в Україні станом на вечір 19 березня зафіксували вже 26 хворих коронавірусом. Нові 5 випадків зареєстровані у Чернівцях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

В Україні зафіксували вже 26 заражених коронавірусом МОЗ розглядає варіанти подовження карантину, - Ляшко
Новини України МЗСкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся