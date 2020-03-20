На карантині за кордоном перебувають 38 громадян України, - МЗС

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Найбільше українців на карантині перебувають у Бразилії - 16

У з'вязку із епідемією коронавірусу в світі на карантині за кордоном наразі перебувають 38 громадян України. Як передає РБК-Україна, про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Зокрема, найбільша кількість українців на карантині за кордоном зареєстрована у Бразилії - 16 осіб. Семеро людей ізольовані у Німеччині, троє - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По двоє - у Молдові, Великій Британії та В'єтнамі.

По одному українцеві, яких відправили на карантин, залишаються на Кубі, у Китаї та в Австралії.

Ще 13 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (2), Польща (2), ОАЕ (1).

Одужали за кордоном п'ятеро українців: четверо в Японії та одна особа - в Італії.

Нагадаємо, в Україні станом на вечір 19 березня зафіксували вже 26 хворих коронавірусом. Нові 5 випадків зареєстровані у Чернівцях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.