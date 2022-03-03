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В Україну їдуть перші з 16 тисяч добровольців для боротьби з РФ, - Зеленський

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Четвер 03 березня 2022 11:21
В Україну їдуть перші з 16 тисяч добровольців для боротьби з РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже направляються перші з 16 тисяч іноземних добровольців, які допоможуть боротися з Росією. При цьому він додав, що Україна щодня отримує озброєння від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Україна щодня отримує зброю від наших партнерів, від справжніх друзів, все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу країну. Перші з 16 тисяч, вони їдуть захищати нашу свободу і наше життя, і це буде успішно, я в цьому впевнений", - заявив він.

Нагадаємо, українці з Французького іноземного легіону зможуть відправитися в Україну у повній бойовій екіпіровці, щоб приєднатися до оборони від російських окупантів.

Додамо також, перед цим Данія дозволила своїм добровольцям воювати за Україну проти Росії.

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