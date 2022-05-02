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В Україну вже їдуть американські гаубиці M777: Пентагон показав відео завантаження

Фото: американські гаубиці M777 скоро будуть в Україні (twitter.com/CENTCOMRussian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США приступило до навантаження 155-мм гаубиць M777 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як знаряддя завантажують в транспортні літаки С-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони США.

"Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну", - йдеться в коментарі до ролика.

Відзначається, що навантаження проводилося на транспортні літаки С-17 у квітні цього року на авіабазі March в штаті Каліфорнія.

Нагадавши, 155-мм гаубиці M777 входять в новий пакет військової допомоги Україні. Крім того, в нього включені снаряди до них, артилерійські тягачі та інша техніка.

Зазначимо, раніше Пентагон опублікував відео перевантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну.

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