До України їде голова МЗС Німеччини

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснить другий візит до України. Вона перебуватиме в України 7-8 лютого на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України (МЗС).

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною", - йдеться в повідомленні.

Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту, зазначили в МЗС.

За даними прес-служби, Кулеба та Бербок проведуть спільну прес-конференцію в онлайн форматі 7 лютого о 17:10.