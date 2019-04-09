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До України скоро прибуде елітний десант з США

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 09:30
До України скоро прибуде елітний десант з США
Фото: американський десант (wikipedia.org)

Американські десантники будуть тренувати українських військових

До України в Яворівський центрі бойової підготовки найближчим часом прибуде елітний десант з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в США Валерія Чалого.

За його словами, до України прибудуть так звані "клекотливі орли".

"Найближчими днями понад 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США прибудуть в Україну для тренування наших у Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом", - зазначив Чалий.

До України скоро прибуде елітний десант з США

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадський уряд продовжить військову місію в Україні. Зазначимо, 200 канадських військових інструкторів працюють в Україні з серпня 2015 року. За цей період вони встигли попрацювати з 10 тисячами українських військовослужбовців. Мандат місії UNIFER закінчувався в кінці березня 2019 року.

Раніше генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил і у боротьбі з корупцією для того, щоб країна могла стати повноправним членом НАТО. Він також підкреслив, що Україна залишається важливим стратегічним партнером для НАТО.

 

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