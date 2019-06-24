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Українські синхроністки завоювали сім нагород чемпіонату Європи серед юніорів

Новини » Спорт    24.06.2019 - 14:21
Українські синхроністки завоювали сім нагород чемпіонату Європи серед юніорів
Фото: юні українські синхроністки (sport.gov.ua)

У змаганнях брали участь спортсмени з понад 20 країн

Українки завоювали сім нагород чемпіонату Європи з синхронного плавання серед юніорів, який цими вихідними завершився у столиці Чехії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Перші нагороди українки здобули у групових вправах технічної програми. Віце-чемпіонський титул здобула команда у складі: Олександри Бордової, Софії Стулєнкової, Ангеліни Овчиннікової, Олесі Дерев'янченко, Дар'ї Корнеєвої, Анастасії Кулик, Анни Носової та Катерини Стулєнкової. У цьому ж складі дівчата стали другими й угрупових вправах довільної програми.

Срібними призерками першості стали Олександра Бордова у парі з Анною Носовою у змаганнях дуетів у технічній та довільній програмах. Особисте срібло у своєму активі має Анастасія Солдатенкова (соло довільне) та Олександра Бордова (соло технічне).

Бронзові нагороди до активу "синьо-жовтих" у комбі групі завоювали: Олександра Бордова, Дар'я Корнеєва, Софія Стулєнкова, Олеся Дерев'янченко, Валерія Шило, Анастасія Кулик, Євгенія Лихман, Анна Носова, Катерина Стулєнкової та Ангеліна Овчиннікова.

Нагадаємо, Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала 20-річну українку Єлизавету Яхно кращої в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року.

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