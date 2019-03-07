У Кабміні спрогнозували розмір середньої зарплати у 2019 році

Фото: Павло Розенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також в уряді зазначили, що інфляція у цьому році не перевищить 8%

У Кабінеті міністрів України прогнозують, що за підсумками 2019 року розмір середньої зарплати в Україні складе 12 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба уряду.

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, у цьому році є усі можливості досягнути такого розміру середньої зарплати.

"На 2019 рік, я думаю, що є всі можливості досягнути межі 12 тисяч гривень, з урахуванням того, що курс гривні буде коливатися у прийнятних межах, і інфляція в цьому році не перевищить 8%. Це було б дуже непогано, якби середня зарплата зросла приблизно на 15-20%, що з урахуванням інфляції, становитиме 10% росту реальної заробітної плати", - зазначив Розенко.

Він підкреслив, що близько 20% сімей, де працює хоча б одна людина, живуть за межею бідності.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в січні 2019 року склала 9223 грн, збільшившись у порівнянні з січнем минулого року на 19,6%.

Як писало РБК-Україна раніше, у державному бюджеті на цей рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата в 2019 році складе 10129 гривень і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

Додамо, у 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, в 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, в 2017 році - на 19,1%, в грудні 2018 року до грудня 2017 року - на 9,7%.