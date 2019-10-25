Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в ЄС

Країни Європейського союзу в 2018 році видали громадянам інших країн 3,225 млн перших дозовлів на проживання, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, в 2018 році громадяни України отримали 527 тис. дозволів на проживання, з яких 78% у Польщі, і знову зайняли перше місце.

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Далі йдуть громадяни Китаю (206 тис., з яких майже половина у Великій Британії), Індії (197тыс., з яких 38% у Великій Британії), Сирії (174 тис., з яких 71% у Німеччині), Білорусь (138 тис., з яких 92% у Польщі), Марокко (127 тис., з яких 45% в Іспанії), США (120 тис., з яких 36% у Великій Британії), Бразилії (88 тис., з яких 32% в Португалії), Туреччини (80 тис., з яких 29% у Німеччині) і Росії (75, з яких 18% у Німеччині).

В 2018 році видано у Польщі було видано 635 тис. видів на проживання (20% від загальної кількості дозволів, виданих в ЄС), далі йдуть Німеччина (544 тис. чи 17%), Велика Британія (451 тис., або 14%), Франція (265 тис. чи 8%), Іспанія (260 тис., також 8%), Італія (239 тис. чи 7%) і Швеція (125 тис., або 4%).

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", в кінці жовтня 2019 року найбільшою загрозою для України громадяни вважали масовий виїзд українців за кордон (56%). При цьому близько 45% загрозами вважають економічний занепад і зубожіння населення.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.