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Податкова назвала випадки, коли річна декларація не подається

Новини » Економіка     23.01.2020 - 14:31
Податкова назвала випадки, коли річна декларація не подається
Фото: колаж (РБК-Україна)

Податківці дали роз'яснення щодо річної декларації

Податковим кодексом України визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також тих, хто має право подати таку декларацію для отримання податкової знижки. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у м. Києві.

Як зазначили в податковій, ПКУ визначено випадки, коли декларацію подавати не потрібно. Так, відповідно до п.179.2 ст. 179 ПКУ декларація не подається, якщо платник податку отримував:

  • - доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • - доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;
  • - доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими вже був сплачений податок на доходи фізичних осіб;
  • - доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких вже було сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

У Державній податковій службі звертають увагу, що за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються, зокрема, об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року

Як повідомляло РБК-Україна, доходи понад 1 млрд грн за 2018 рік задекларували три особи.

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