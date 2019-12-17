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Українці висловили своє ставлення до легалізації грального бізнесу

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 12:38
Українці висловили своє ставлення до легалізації грального бізнесу

Ініціативу Зеленського схвалюють близько третини громадян

Більшість українців (56%) виступають проти легалізації грального бізнесу в країні. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку грудня 2019 року.

За даними опитування, 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця. Повністю підтримують легалізацію грального бізнесу 18% респондентів.

Українці висловили своє ставлення до легалізації грального бізнесу

kiis.com.ua

Більшість (52%) громадян України ставляться негативно до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи президента у 35% респондентів.

Українці висловили своє ставлення до легалізації грального бізнесу

kiis.com.ua

За даними дослідження, 62% респондентів знають, що на розгляді в парламенті є одночасно кілька законопроектів щодо легалізації грального бізнесу.

Українці висловили своє ставлення до легалізації грального бізнесуkiis.com.ua

Польовий етап дослідження Київського міжнародного інституту соціології тривав з 1 по 12 грудня 2019 року. Опитування проводилося по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В результаті польового етапу було зібрано 2043 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 12%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС у листопаді громадяни України негативно сприймали наступні ініціативи президента Володимира Зеленського: рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж (позитивно - 24%, негативно - 58%, рішення щодо приватизації великих державних підприємств (позитивно - 22%, негативно - 55%), рішення легалізувати гральний бізнес (позитивно - 38%, негативно - 49%).

Відзначимо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що легалізація грального бізнесу принесе Україні до 9 млрд грн.

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